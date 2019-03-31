Зидан: Бэйл — важный игрок для «Реала», мы рассчитываем на него

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отметил вклад нападающего Гарета Бэйла в результаты команды.



«Гарет — важный футболист для „Реала“. Мы знаем, что он сделал для команды. Никто не может отрицать его вклад в успех „Реала“. Мы знаем, что Бэйл способен в будущем помочь нам, и рассчитываем на валлийца. Проведем 10 матчей. Посмотрим, что будет после этого», — приводит слова Зидана Sky Sports.



Бэйл выступает в составе «Реала» с 2013 года. В нынешнем сезоне валлийский футболист принял участие в 22 матчах за мадридский клуб в испанской Примере, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.



«Реал» набрал 54 очка в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры.