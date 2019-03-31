Семак: если Гвардиола говорит, что их ждут 8 сложных матчей, то что говорить нам

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от концовки сезона Российской Премьер-Лиги в преддверии матча 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Встреча команд состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Теперь без пауз до конца сезона. Если уж Гвардиола говорит, что их ждут восемь сложнейших матчей, то что говорить нам? Тот случай, когда работаешь весь год, но результат решается в последние два месяца», — написал Семак на странице в «Инстаграме».

Петербургский «Зенит», набрав 41 очко в 20 матчах, занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» (26) располагается на 10-м месте в таблице соревнования.