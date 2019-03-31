Почеттино: «Ливерпуль» находится совершенно на другом уровне

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма Хотспур» Маурисио Почеттино рассказал о разнице между его командой и «Ливерпулем».

«Нет смысла сравнивать «Ливерпуль» и «Тоттенхэм». Когда Клопп возглавил «Ливерпуль», он сосредоточился исключительно на создании конкурентоспособной команды, которая реально может соперничать с другими клубами.

Наша философия кардинально отличается, поэтому нет смысла сравнивать эти два проекта. «Ливерпуль» находится совершенно на другом уровне.

В последние два трансферных окна мы не приобрели ни одного игрока, будто нас забанили, как сейчас случается с некоторыми клубами.

Мы разные, потому что нацелены на разные вещи. «Тоттенхэм» должен сосредоточиться на том, чтобы действовать по-другому и при этом оставаться конкурентоспособным.

У «Ливерпуля» невероятный состав, поэтому они и борются за чемпионство. С каждым сезоном их команда становится сильнее. Нет ничего удивительного в том, что «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» строились, чтобы побеждать и быть реальными претендентами на титул», — приводит слова Почеттино Sky Sports.