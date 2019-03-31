Курьёзный пенальти в матче юношеского «Спартака» на турнире в ЮАР

Юношеская команда московского «Спартака», в составе которой выступают игроки 2002 года рождения, проиграла клубу «Орландо Пайретс» (1:1, 7:8 — по пенальти) в финале турнира Future Champions, который проходил в ЮАР.



Автором единственного гола красно-белых стал Магомедэмин Рабаданов, который отправил мяч в ворота «пиратов» на 35-й минуте встречи. В серии послематчевых пенальти голкипер «Орландо Пайретс» отразил удар одного из игроков «Спартака». Вратарь начал праздновать успех, но мяч всё же влетел в ворота, когда голкипер отвлёкся.



Чтобы решить исход встречи, командам пришлось исполнить по девять ударов. Несмотря на ошибку голкипера, по итогам серии пенальти победу одержала южноафриканская команда.