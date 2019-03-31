«Енисей» показал, как парень угостил девушку шаурмой на стадионе

Красноярский «Енисей» представил ролик о двух болельщиках, посетивших матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:1). На видео, сделанном в романтическом стиле, парень угощает девушку шаурмой.

«Лучшее видео с моим участием», — прокомментировала ролик болельщица.

Видео можно посмотреть на странице «Енисея» в «Твиттере».

«Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. В актив казанской команды 29 очков. «Енисей» (12) — на последнем, 16-м месте. Возглавляет таблицу «Зенит» (41).

В 22-м туре российского первенства «Рубин» на «Казань Арене» примет тульский «Арсенал», а «Енисей» в гостях встретится с «Уралом» на «Екатеринбург Арене». Оба матча состоятся 7 апреля.