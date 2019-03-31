«Леванте» упустил победу в матче с «Эйбаром» в Примере

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.



На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Леванте» Хосе Моралес. Ответный мяч в ворота хозяев на 19-й минуте отправил хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте. Через 7 минут «Леванте» вновь вышел вперёд в счёте — гол забил полузащитник Рубен Рочина. В концовке встречи нападающий гостей Серхи Энрич вновь сравнял счёт.



«Эйбар» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (32) располагается на 15-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 69 очков в 29 матчах.