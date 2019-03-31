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«Леванте» упустил победу в матче с «Эйбаром» в Примере

«Леванте» упустил победу в матче с «Эйбаром» в Примере
Футбол / Испания

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Леванте» принимал «Эйбар». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

На 5-й минуте счёт открыл полузащитник «Леванте» Хосе Моралес. Ответный мяч в ворота хозяев на 19-й минуте отправил хавбек «Эйбара» Гонсало Эскаланте. Через 7 минут «Леванте» вновь вышел вперёд в счёте — гол забил полузащитник Рубен Рочина. В концовке встречи нападающий гостей Серхи Энрич вновь сравнял счёт.

«Эйбар» набрал 36 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (32) располагается на 15-м месте в таблице Примеры. Лидером соревнования на данный момент является «Барселона», набравшая 69 очков в 29 матчах.

Испания - Примера. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Леванте
Валенсия
2 : 2
Эйбар
Эйбар
1:0 – Моралес – 5, 1:1 – Эскаланте – 19, 2:1 – Рочина – 26, 2:2 – Энрич – 78
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