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ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут

ЦСКА — «Уфа»: Обляков и Дивеев сыграют с первых минут
Футбол / РПЛ

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Уфы» на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча команд состоится сегодня, 31 марта, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую и платную прямую видеотрансляцию встречи.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Бистрович, Обляков, Сигурдссон, Влашич, Чалов.

Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Абель Эрнандес, Нисимура, Бийол, Тикнизян, Ахметов, Марадишвили.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Безденежных, Карп, Тилль, Игбун.

Запасные: Шафинский, Сухов, Пуцко, Круговой, Засеев, Алиев, Пауревич, Ванек, Салатич, Бизяк, Вомбергар.

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