Ловчев: Кононову нужен год, чтобы поставить игру в «Спартаке»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев на своей странице в «Фейсбуке» поделился мыслями об игре красно-белых, которые вчера, 30 марта, провели выездной матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1).

«Спартак» меняется. Отсюда такая игра, которая не радует. Но я понимаю, чего хочет Кононов. Нужна быстрая доставка мяча вперёд, этого сейчас нет. Потому что к таким требованиям нужно привыкнуть.

Сейчас вспоминают слова тренера, что за четыре месяца он поставит игру. Конечно, за такие сроки это невозможно. Нужен год. Даже Гвардиоле, что в «Баварии», что в «Ман Сити», потребовалось примерно столько же времени, чтобы команда играла в его футбол. И это в команде с большими мастерами. Что говорить про «Спартак», где мастера средние.

С «Ахматом» была равная игра. «Спартак» традиционно набрасывается на соперника с первых минут, потом постепенно отпускает. И этой хватки уже не хватает, потому что нужен регулярный поднос снарядов, как это делал в своё время Алекс Веллитону.

Хорошо, что Адриано начал забивать. Про встречу с ним уже рассказывал. Спросил, почему не забивает, он обещал исправиться. И вот — сразу отличился, причём сразу сделал дубль. Отмашку мне, правда, не сделал. Но главное — голы. Так что не благодарите.

Что касается гола Глушакова и его жеста… Знаете, я с Деном тоже встречался на этой неделе, вновь ему сказал, чтобы на все претензии отвечал голиком, как когда-то Михелс советовал Круиффу. Но Глушаков всё равно после гола показал, что готов ответить на все претензии», — написал Ловчев.