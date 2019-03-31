Сутормин: надеюсь, продолжу хорошо играть против «Зенита»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин дал комментарий после выездного матча 21-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3).

«На «Зенит» особо настраиваться не надо. Это лидер нашего чемпионата, и этим всё сказано. Была установка — не давать сопернику много пространства за спиной, чтобы они не создавали голевые моменты. В первом тайме у нас это получалось: у «Зенита» не было стопроцентных шансов. Во втором тайме соперник реализовал свои моменты и победил. В концовке не хватило силёнок. Где-то чувствовалось превосходство «Зенита». Соперник воспользовался тем, что у нас накопилась усталость и появились свободные зоны.

Мой забитый мяч? Мы наигрываем атаки с фланга. Терехов сделал хорошую передачу, мне оставалось только подставить ногу. Так складывается, что на протяжении всего времени с «Зенитом» у меня хорошими игры получаются: и когда я выступал за «Волгарь» — против «Зенита-2» в ФНЛ, и сейчас. Надеюсь, так будет продолжаться.

Показал себя Семаку и повысил шансы на трансфер в «Зенит»? Моё дело играть, приносить пользу команде, а это уже второстепенные вещи. У меня есть цель — играть в топ-клубе. Но сейчас у меня контракт с «Оренбургом», и я полностью отдаюсь этой команде», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.