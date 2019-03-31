Нобоа: на игре «Зенита» сказалась речь тренера в перерыве

Полузащитник петербургского «Зенита» Кристиан Нобоа прокомментировал результат матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (3:1).

«В первом тайме соперник очень хорошо оборонялся и проводил контратаки. У них был один момент и один гол. Во второй половине встречи мы были получше. На нашей игре во втором тайме сказалась речь тренера в перерыве. Он сказал, что нужно прессинговать и выигрывать, хоть это очень сложная игра. Все соперники, находящиеся позади нас в турнирной таблице, победили.



Конечно, поздравили Ракицкого с дебютным голом. Это очень важный забитый мяч. В конце чемпионата посмотрим, как этот гол был важен», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.