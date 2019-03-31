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«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России

«Краснодар» обыграл «Анжи» в матче молодёжного первенства России
Футбол / РПЛ

В матче молодёжного первенства России «Краснодар» принимал махачкалинский «Анжи». Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Краснодара» Игорь Парадин на 84-й минуте матча. Результативную передачу в актив записал хавбек Давид Кокоев.

«Быки» одержали четвёртую подряд победу в молодёжном первенстве. Серия махачкалинской команды без побед достигла восьми матчей. Ранее подопечные Артура Садирова четыре раза сыграли вничью и потерпели три поражения.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице молодёжного первенства. В активе «быков» 42 очка. «Анжи» (13) — на предпоследнем, 15-м месте. Возглавляет таблицу московский ЦСКА (52).

Россия - Молодёжное первенство. 21-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Краснодар-мол.
Краснодар
1 : 0
Анжи-мол.
Махачкала
1:0 – Парадин – 84
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