Касильяс: хотел, чтобы мой рекорд побил игрок «Реала», но Месси это заслужил

Легендарный игрок «Реала» Икер Касильяс, ныне выступающий за «Порту», прокомментировал достижение форварда «Барселоны» Лионеля Месси, который сравнялся с ним по количеству побед в чемпионате Испании.

«Я бы предпочёл, чтобы это был игрок „Реала“, но такого типа рекорды могут быть побиты. Он всегда на отлично делал свою работу. Он заслуживает признания. Но я уверен, что в будущем кто-то превзойдёт его показатель», — приводит слова Касильяса Marca.

Вчерашняя победа «Барселоны» над «Эспаньолом» (2:0) в матче 29-го тура Ла Лиги стала для Месси 334-й в турнире. По этому показателю он сравнялся с Касильясом, результат которого является лучшим в истории чемпионата Испании. Для достижения указанной отметки аргентинцу понадобилось 445 игр, а испанцу — 510.