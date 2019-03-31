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«Монако» уступил «Кану», «Дижон» — «Ницце», «Амьен» и «Бордо» поделили очки

«Монако» уступил «Кану», «Дижон» — «Ницце», «Амьен» и «Бордо» поделили очки
Футбол / Франция

В рамках 30-го тура чемпионата Франции состоялось три матча. «Монако» дома минимально уступил «Кану», «Ницца» в гостях оказалась сильнее «Дижона», а «Амьен» и «Бордо» на поле первых обошлись без забитых мячей.

Российский полузащитник Александр Головин в составе монегасков отыграл весь матч, однако помочь команде заработать хотя бы очко он не смог. В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» продолжает занимать 16-е место с 30 очками в активе. Команда Леонарду Жардима прервала 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Франции, в течение которой она одержала 4 победы и 3 раза сыграла вничью.

«Ницца» поднялась в турнирной таблице на 7-е место (44 очка), «Бордо» идёт 13-м (35), «Амьен» — 17-м (30), «Кан» — 18-м (23), «Дижон» — 20-м (21).

Франция - Лига 1. 30-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
0 : 1
Кан
Кан
0:1 – Кривелли – 23
Франция - Лига 1. 30-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Дижон
Дижон
0 : 1
Ницца
Ницца
0:1 – Лис-Мелу – 60
Удаления: Саммаритано, 54 – нет
Франция - Лига 1. 30-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Амьен
Амьен
0 : 0
Бордо
Бордо
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