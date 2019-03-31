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Гол Лофтус-Чика на 91-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Кардифф Сити»

Гол Лофтус-Чика на 91-й минуте принёс «Челси» победу в матче с «Кардифф Сити»
Футбол / Англия

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Кардифф Сити» уступил «Челси» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Кардиффе на стадионе «Кардифф Сити». Обслуживал матч арбитр Крейг Поусон.

Счёт в начале второго тайма открыл Виктор Камараса, которому ассистировал Гарри Артер. В концовке встречи лондонский клуб сначала сравнял счёт, отличился Сесар Аспиликуэта с передачи Маркоса Алонсо, а на 91-й минуте победу «аристократам» принёс Рубен Лофтус-Чик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Виллиан.

«Челси», набрав 60 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (28) остался в зоне вылета на 18-м месте.

Следующий матч «Челси» проведёт 3 апреля на своём поле с «Брайтоном».

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:05 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 – Камараса – 46, 1:1 – Аспиликуэта – 84, 1:2 – Лофтус-Чик – 90+1
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