«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Наполи» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором гола стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Симоне Верди. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Диего Перотти, который реализовал пенальти. В начале второго тайма гостей вновь вывел вперёд Дрис Мертенс, которому ассистировал Хосе Кальехон. Вскоре преимущество «Наполи» увеличил Верди с паса Фабиана Руиса. В конце матча счёт до крупного довёл Амин Юнес.

«Наполи», набрав 63 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (47) осталась на шестом месте в таблице.

Также завершились ещё два матча. «Фрозиноне» уступил СПАЛу (0:1), «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью со счётом (1:1).