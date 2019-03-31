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«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А

«Наполи» разгромил «Рому» в матче Серии А
Футбол / Италия

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Рома» проиграла «Наполи» со счётом 1:4. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Джанпаоло Кальварезе.

Счёт был открыт на 2-й минуте. Автором гола стал Аркадиуш Милик, которому ассистировал Симоне Верди. Перед самым свистком на перерыв счёт сравнял Диего Перотти, который реализовал пенальти. В начале второго тайма гостей вновь вывел вперёд Дрис Мертенс, которому ассистировал Хосе Кальехон. Вскоре преимущество «Наполи» увеличил Верди с паса Фабиана Руиса. В конце матча счёт до крупного довёл Амин Юнес.

«Наполи», набрав 63 очка, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Рома» (47) осталась на шестом месте в таблице.

Также завершились ещё два матча. «Фрозиноне» уступил СПАЛу (0:1), «Фиорентина» и «Торино» сыграли вничью со счётом (1:1).

Италия - Серия А. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Фрозиноне
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
Феррара
0:1 – Викари – 13
Италия - Серия А. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
1 : 1
Торино
Турин
1:0 – Симеоне – 7, 1:1 – Базелли – 34
Италия - Серия А. 29-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:00 МСК
Рома
Рим
1 : 4
Наполи
Неаполь
0:1 – Милик – 2, 1:1 – Перотти – 45+4 (пен), 1:2 – Мертенс – 50, 1:3 – Верди – 54, 1:4 – Юнес – 81
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