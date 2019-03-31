Гендиректор «Уфы» о камбэке в игре с ЦСКА: это не спасение, а вера до последнего

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал ничейный результат матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2).

«Это не спасение, а вера до конца. На определённом этапе нам должно было повезти. До этого было много моментов, когда было что-то не так. Сегодня всё сложилось. Команда всё равно верила и шла вперёд. За это я благодарен команде и тренеру, что он сделал правильные замены. Мы на нужном пути», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Также Газизов оценил игру защитника ЦСКА Игоря Дивеева, который перешёл в московский клуб из «Уфы» минувшей зимой.

«У Дивеева большое будущее. Уверен, что в ближайшем будущем он станет игроком сборной России», — добавил руководитель уфимского клуба.