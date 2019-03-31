Гончаренко: не встаёт тот, кто не падает. Наверное, нам надо пройти эту школу

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничью в матче 21-го тура РПЛ против «Уфы» (2:2).

«Тяжело принять такой результат. До 2:1 игра проходила под нашим полным контролем. Сложно сказать, что произошло в концовке. Наверное, сами себя наказали. Что ж, не встаёт тот, кто не падает. Наверное, нам надо пройти эту школу. В ситуациях, когда нам забивали и первый, и второй гол, сказалась нехватка опыта.

Не жалею ли, что выпустил Дивеева? Они должны когда-то получать доверие, набить какое-то количество ошибок. У нас и вариантов особых не было в обороне.

Что касается Абеля, то он только полторы тренировки провёл в общей группе. В такой ситуации сложно рассчитывать на какие-то минуты. Такума и Бийол заслужили сыграть. Бийол вышел в атаку. Если атака два забивает, дело не в атаке. Могли лучше сыграть в защите.

Мы знали, что Безденежных хорошо сыграл с «Локомотивом». Особой разницы между Пуцко и Никитиным я не вижу. А Ахметова решили по медицинским показателям не ставить сегодня", — передаёт слова Гончаренко корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.