Красивая комбинация «Райо» — в обзоре матча с «Бетисом»

В матче 29-го тура чемпионата Испании «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Бетисом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Кампо де Вальекас». Обслуживал матч арбитр Матеу Лаос.

Счёт на 34-й минуте открыл Рауль Де Томас, замкнувший навес с фланга в исполнении Бебе. «Бетис» ушёл от поражения на 81-й минуте благодаря голу Кристиана Тельо, которому ассистировал Вилльям Карвалью.

«Райо Вальекано», набрав 24 очка, по-прежнему находится в зоне вылета и находится на 19-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Бетис» (40) остался на 9-м месте в таблице.

В следующем туре «Райо» на выезде сыграет с «Эйбаром». Матч состоится 3 апреля. «Бетису» предстоит гостевая игра с «Реалом Сосьедад», которая пройдёт 4 апреля.