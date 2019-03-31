«Аякс» обыграл ПСВ в матче Эредивизии, забив два гола в меньшинстве

В матче 27-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл ПСВ со счётом 3:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч Бьорн Куйперс.

Счёт был открыт 21-й минуте. Защитник ПСВ Даниэль Шваб отправил мяч в свои ворота. На 57-й минуте «Аякс» остался в меньшинстве: красную карточку получил Нуссайр Мазрауи. Через минуту Люк де Йонг сравнял счёт с передачи Тасенде. На 72-й минуте «Аякс» вывел вперёд Душан Тадич, который реализовал пенальти. В компенсированное время окончательный счёт установил Давид Нерес.

«Аякс», набрав 65 очков, остался на втором месте в турнирной таблице голландского национального чемпионата. ПСВ (67) по-прежнему занимает первое место.

В следующем туре «Аякс» на выезде сыграет с «Эмменом». Встреча состоится 3 апреля. ПСВ предстоит домашняя игра со «Зволле», которая пройдёт 4 апреля.