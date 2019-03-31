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«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда на 90-й минуте

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда на 90-й минуте
Футбол

В матче 32-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Обслуживал матч арбитр Мартин Аткинсон.

Счёт был открыт на 16-й минуте. Эндрю Робертсон выполнил навес с фланга, и Роберто Фирмино точно пробил головой. В середине второго тайма гостям удалось сравнять счёт. Лукас Моура отличился с передачи Кристиана Эриксена. Решающий гол был забит на 90-й минуте. Уго Льорис отбил удар Мохамеда Салаха, мяч попал в Тоби Алдервейрелд и от него отлетел в сетку.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Тоттенхэм Хотспур» (61) по-прежнему занимает третье место.

В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Матч состоится 5 апреля. «Тоттенхэму» предстоит домашняя игра с «Кристал Пэлас», которая пройдёт 3 апреля.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Фирмино – 16, 1:1 – Лукас Моура – 70, 2:1 – Алдервейрелд – 90 (автогол)
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