Чудесное спасение «Уфы» — в видеообзоре матча с ЦСКА

В матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА поделил очки с «Уфой». Игра состоялась в Москве на «ВЭБ Арене».

Счёт был открыт на 25-й минуте — с передачи Фёдора Чалова отличился Никола Влашич. На 64-й минуте забил уже сам Чалов — он воплотил в гол передачу Ивана Облякова. Гостям удалось уйти от поражения в самой концовке встречи. Сначала на 87-й минуте с паса Ондржея Ванека результативным ударом отметился Ловро Бизяк. А на 90+4-й минуте ничью «Уфе» принёс Сильвестр Игбун. Второй ассист на свой счёт записал Ондржей Ванек.

После сыгранного матча ЦСКА расположился на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России. «Армейцы» набрали 37 очков. «Уфа» идёт 15-й. В активе команды 17 баллов.