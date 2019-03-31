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Месси пропустил тренировку «Барселоны» из-за повреждения

Месси пропустил тренировку «Барселоны» из-за повреждения
Футбол / Испания

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси пропустил тренировку из-за повреждения. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист испытывает проблемы с пахом, из-за чего пропустил товарищеский матч сборной Аргентины с Марокко (1:0). Эта проблема беспокоит форварда ещё с декабря. Также у Месси есть небольшой ушиб правой ноги, полученный на тренировке. В итоге, Месси занимался в тренажёрном зале.

31-летний Месси является воспитанником «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 27 матчах испанского национального чемпионата (25 — в основном составе), в которых стал автором 31 забитого мяча (4 — с пенальти), а также отметился 12 результативными передачами. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд
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