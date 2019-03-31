Клопп: сегодня «Ливерпуль» победил немного некрасиво, но кого это волнует?

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).

«Я был относительно спокоен после победного гола, потому что эта ситуация была неожиданностью. Я видел лишь удар Салаха и ничего больше. Я понятия не имею, как мяч влетел в ворота.



Я был недоволен пропущенным голом. В первом тайме у нас были фантастические шансы, и мы забили прекрасный гол. Во втором тайме мы выглядели тяжело и не могли по-настоящему играть. Соперник немного изменил игру, а мы не сумели адаптироваться к этому.



После пропущенного гола мы вновь заиграли. У нас были хорошие моменты. Мы конкурируем с лучшей командой в мире — «Манчестер Сити» и играли с одной из лучших в мире — «Тоттенхэмом», а это сложная задача.



Есть 500 способов выиграть футбольный матч, и сегодня это было немного некрасиво. Но кого это волнует? Я очень рад, что у нас сейчас нет перерывов. Мы соревнуемся с лучшей командой в мире за одну позицию, и это действительно сложно", — приводит слова Клоппа ВВС.