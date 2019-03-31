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Почеттино: во втором тайме матча с «Ливерпулем» мы доминировали на поле

Почеттино: во втором тайме матча с «Ливерпулем» мы доминировали на поле
Футбол / Англия

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение своей команды в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем» (1:2).

«Во втором тайме мы доминировали на поле. Нелегко приехать на „Энфилд“ и доминировать над таким соперником. В первом тайме мы пропустили гол в тот момент, когда в игре ничего особенного не происходило. Это было тяжёлый момент для нас, но во втором тайме мы стали играть с большой уверенностью.

Очень сложно проиграть таким образом. Но я всё равно чувствую себя счастливым, потому что эмоции и чувства, которые мы показали сегодня, помогут нам.

В этих обстоятельствах игроки „Тоттенхэма“ больше, чем герои. Нам нужно сохранять уверенность, и мы будем бороться за попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Для клуба так важно быть в топ-4 по итогам сезона», — приводит слова Почеттино ВВС.

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