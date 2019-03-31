«2:2 вам!!!» «Уфа» после ничьей с ЦСКА переиначила знаменитую фразу Евсеева

«Уфа» после матча 21-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:2) вспомнила знаменитую фразу нынешнего главного тренера команды Вадима Евсеева.

«2:2 — вам!!!» — гласит запись в «твиттере» «Уфы».

Напомним, что 19 ноября 2003 года Евсеев забил победный гол за сборную России в стыковом матче за право сыграть на чемпионате Европы 2004 года в ворота Уэльса (1:0). После матча Евсеев крикнул в камеру: "… вам! Понятно?...!".

В матче с ЦСКА «Уфа» ушла от поражения в самой концовке, отыграв два мяча.

ЦСКА, набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Уфа» (17) осталась в зоне вылета на 15-м месте.



В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет со «Спартаком». Матч состоится 6 апреля. «Уфе» предстоит домашняя игра с «Ростовом», которая пройдёт 7 апреля.