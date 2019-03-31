Влашич — о ничьей с «Уфой»: ЦСКА проиграл битву, но не войну

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в «Инстаграме» опубликовал пост после упущенной победы в матче 21-го тура Российской Преьмер-Лиги с «Уфой» (2:2). Соперник сумел уйти от поражения, забив два мяча на 87-й и 90+4-й минутах.

«Мы проиграли битву, но не войну… никогда не сдаваться», — написал 21-летний хавбек «армейцев».

Пост хорватского футболиста доступен в "Инстаграме".

Сам Влашич отметился в игре забитым мячом. На 25-й минуте поединка он отличился результативным ударом метров с 14 после передачи Фёдора Чалова. Гол стал для футболиста 8-м в текущем сезоне на клубном уровне. Также в его активе — 4 результативные передачи в 24 играх за ЦСКА.

После 21-го тура «армейцы» расположились на 4-й строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков.