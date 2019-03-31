Мусаев: Рамирес и Олссон пропустят ещё минимум три недели

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о состоянии травмированных игроков.

«Что касается травмированных игроков, я думаю, Крицюк со следующей недели будет в общей группе. Рамирес и Олссон ещё минимум три недели не будут в нашем распоряжении», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

В нынешнем сезоне 28-летний Крицюк провёл 12 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых пропустил девять голов. 23-летний Олссон сыграл три матча. 24-летний Рамирес принял участие в 16 матчах чемпионата России, в которых стал автором двух результативных передач.

После 21 тура «Краснодар», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В следующем туре краснодарский клуб дома сыграет с «Крыльям Советов». Матч состоится 6 апреля.