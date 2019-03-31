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Деменко: победа «Краснодара» — показатель, ведь «Анжи» — это не дворовая команда

Деменко: победа «Краснодара» — показатель, ведь «Анжи» — это не дворовая команда
Футбол / РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал победу «быков» в матче 21-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0).

«Без сомнений, «Краснодар» будет бороться за чемпионство до конца сезона. Думаю, руководство поставило такую задачу. Впрочем, битва будет между всей первой пятёркой. Все рядом, и рано короновать «Зенит», ведь ему тоже тяжело даются победы. Сегодняшний разгром придаст «Краснодару» уверенности.

Игнатьев и Шапи очень быстро выросли в игроков основного состава «быков», но они могут потеряться, если уйдут. Они подходят клубу по стилю игры. Ушедший Смолов вот до сих пор не может найти себя в «Локомотиве». Если «Краснодар» сумеет удержать свою молодёжь, она сможет сформировать вокруг себя костяк и помогать новых воспитанников.

Победа над имеющим финансовые проблемы «Анжи» — это всё равно показатель. Махачкалинцы уже отбирали очки у сильных клубов, это не дворовая команда. «Краснодар» просто использовал свои моменты и был сильнее. Но «Анжи» будет бороться, потому что все футболисты – профессионалы. К тому же им нужно себя проявлять, чтобы ими заинтересовались другие клубы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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