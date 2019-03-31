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Хавбек «Краснодара» Перейра — лучший игрок 21-го тура РПЛ по версии InStat Index

Хавбек «Краснодара» Перейра — лучший игрок 21-го тура РПЛ по версии InStat Index
Футбол / РПЛ

Компания InStat Index опубликовала рейтинг лучших игроков 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

Первое место в нём занял полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра. Его рейтинг — 434. В матче с «Анжи» уругваец отметился двумя голевыми передачами. Вторым стал форвард «Зенита» Сердар Азмун (420). В поединке с «Оренбургом» иранец сделал дубль. На третьей позиции разместился ещё один игрок средней линии «Краснодара» Вандерсон (372). На его счету в туре — 1 гол.

В десятку лучших также вошли Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар», 366), Виктор Классон («Краснодар», 361), Дмитрий Скопинцев («Краснодар», 354), Иван Игнатьев («Краснодар», 351), Александр Мартынович («Краснодар», 351), Гиа Григалава («Арсенал», 347) и Антон Миранчук («Локомотив», 344).

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