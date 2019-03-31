Сулейманов: сегодня первый дубль за «Краснодар», надо делать хет-трик

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура чемпионата России с «Анжи» (5:0). В этой встрече форвард отметился дублем.

«Мы готовились к матчу с «Анжи», как и во всем остальным играм, нельзя недооценивать соперника. Тренер говорил, чтобы мы вышли на поле с боевым настроем и показали хорошую игру.

Я не слежу за тем, кто является лучшим бомбардиром «Краснодара». Я выхожу на поле и делаю всё возможное, чтобы команда одержала победу. Сегодня первый дубль за основу, конечно, это приятно. Надо двигаться дальше и делать первый хет-трик за основу.



Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Нам всегда приятно видеть их на трибунах, потому что мы играем для них.



Я бы не назвал сегодняшний матч «лёгкой прогулкой». Многие команды отсиживаются в обороне, и иногда тяжело проходить это сопротивление. Сегодня получилось забить 5 мячей и показать хорошую игру, но всё же она не была простой.

Думаю, сегодняшняя победа даст нам дополнительную мотивацию. Мы не особо замечали эту безвыигрышную серию. Считаю, что ничья с «Байером» может считаться положительным результатом, все остальные матчи мы также провели достойно.



Что касается нового контракта, извините, не могу дать никаких комментариев", — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.