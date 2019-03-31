После матча «Селтик» — «Рейнджерс» произошла потасовка между игроками

В матче 31-го тура чемпионата Шотландии «Селтик» обыграл «Рейнджерс» со счётом 2:1. Встреча состоялась в Глазго на стадионе «Селтик Парк».

По окончании матча на поле произошла потасовка между игроками команд, результатом чего стало удаление полузащитника «Рейнджерс» Эндрю Холлидей.

Счёт на 27-й минуте открыл нападающий «Селтика» Одсонн Эдуард, которому ассистировал Джеймс Форрест. Через несколько минут красную карточку получил форвард «Рейнджерс» Альфредо Морелос. В середине второго тайма гости сравняли счёт — отличился полузащитник Райан Кент. Победный гол был забит на 86-й минуте. Автором гола стал хавбек «кельтов» Джеймс Форрест.



«Селтик», набрав 73 очка, лидирует в турнирной таблице чемпионата Шотландии. «Рейнджерс» (60) остался на втором месте.