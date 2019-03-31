Гол Милинкович-Савича принёс победу «Лацио» в матче с «Интером»

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Интер» проиграл «Лацио» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал матча арбитр Паоло Сильвио Маццолени, которому помогали Даниэле Биндони и Мауро Вивенци.

Единственный гол был забит на 12-й минуте. Автором гола стал Сергей Милинкович-Савич. Результативной передачей в этом эпизоде отметился Луис Альберто.

«Лацио», набрав 48 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (53) остался на третьем месте.

В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа». Матч пройдёт в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». «Лацио» предстоит гостевая игра со СПАЛом, которая пройдёт на стадионе «Паоло Мацца». Оба матча состоятся 3 апреля.