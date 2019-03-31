Фанат сделал селфи с Мбаппе во время матча «Тулуза» — «ПСЖ»

Во время матча 30-го тура французской Лиги 1 между «Тулузой» и «ПСЖ» одному из болельщиков удалось прорваться на футбольное поле, сообщает L'Equipe.

Как информирует издание, случилось это по окончании первого тайма, когда команды направлялись в раздевалки. Оказавшись на газоне «Мунисипала», фанат направился к форварду парижан Килиану Мбаппе, чтобы сделать с ним селфи. 20-летний нападающий не отказал поклоннику, сфотографировавшись с ним. После этого охрана стадиона увела болельщика с поля.

Фото доступно в "Твиттере" BeSoccer.

Первый тайм матча «Тулуза» — «ПСЖ» завершился без забитых мячей. Перед отчётным поединком парижане уверенно возглавляли турнирную таблицу Лиги 1 с 77 очками в активе. «Тулуза» шла 14-й, команда набрала 32 балла.