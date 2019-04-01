Идеальная передача Альберто — в обзоре матча «Интер» — «Лацио»

В 29-м туре чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Интер» со счётом 1:0. Матч состоялась в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца». Обслуживал встречу арбитр Паоло Сильвио Маццолени.

Победный гол забил сербский полузащитник римского клуба Сергей Милинкович-Савич. На 12-й минуте он замкнул навес в исполнении испанского хавбека Луиса Альберто.

«Лацио», набрав 48 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Интер» (53) остался на третьем месте.



В следующем туре «Интер» на выезде сыграет с «Дженоа». Матч пройдёт в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис». «Лацио» предстоит гостевая игра со СПАЛом, которая пройдёт на стадионе «Паоло Мацца». Оба матча состоятся 3 апреля.