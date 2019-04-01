Месси увеличил отрыв от Мбаппе в борьбе за «Золотую бутсу»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси упрочил лидерство в споре за «Золотую бутсу» — награду лучшему бомбардиру сезона в Европе.

Отметившись дублем в матче 29-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола», аргентинец довёл свой голевой показатель до 31 забитого мяча. Его главный преследователь Килиан Мбаппе из «ПСЖ» сумел отличиться лишь раз в поединке 30-го тура французской Лиги 1 в воротах «Тулузы». Этот гол стал для француза 27-м в чемпионате.

Первая восьмёрка претендентов на «Золотую бутсу» выглядит так:

1. Лионель Месси («Барселона»): 31 гол (x2.0) / 62 очка

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»): 27 голов (x2.0) / 54 очка

3. Фабио Квальярелла («Сампдория»): 21 гол (x2.0) / 42 очка

4-8. Криштиану Роналду («Ювентус»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Кшиштоф Пёнтек («Милан»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Серхио Агуэро («Манчестер Сити»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Роберт Левандовски («Бавария»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

4-8. Дуван Сапата («Аталанта»): 19 голов (x2.0) / 38 очков

Система начисления очков в рейтинге происходит по следующей формуле: количество забитых мячей умножается на коэффициент силы чемпионата. Первенства большой пятёрки имеют наивысший коэффициент — 2,0.