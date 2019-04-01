Возвращение Игнатьева и кошмарный счёт для Адиева. Фото с «Краснодар» — «Анжи»

31 марта в Краснодаре на стадионе «Краснодар» в матче 21-го тура чемпионата России «Краснодар» разгромил «Анжи» со счётом 5:0. Обслуживал матч арбитр Владислав Безбородов.



Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Вандерсон, которому ассистировал Виктор Классон. На 38-й минуте Классон увеличил преимущество хозяев, реализовав пенальти. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Магомед-Шапи Сулейманов с передачи Ивана Игнатьева. Четвёртый мяч в ворота гостей провёл Игнатьев с паса Маурисио Перейры. Окончательный счёт установил Сулейманов. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Перейра.



«Краснодар», набрав 38 очков, поднялся на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Анжи» (18) остался на 14-м месте.



В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Крыльям Советов». «Анжи» предстоит домашняя игра с «Динамо». Оба матча состоятся 6 апреля.



Лучшие кадры с матча «Краснодар» — «Анжи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.