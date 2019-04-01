Роскошный навес Сангалли — в видеообзоре матча «Вальядолид» — «Реал Сосьедад»

В рамках 29-го тура Ла Лиги «Вальядолид» принимал «Реал Сосьедад». Поединок завершился вничью — 1:1.

Счёт в игре был открыт уже на 9-й минуте. Хозяев вперёд вывел Коке, удачно пробивший из пределов штрафной площади гостей. Восстановить равновесие в счёте баски смогли на 79-й минуте. Навес Луки Сангалли результативным ударом головой завершил Микель Оярсабаль.

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После отчётного тура «Ваяльдолид» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда набрала 30 очков. «Реал Сосьедад» расположился на 10-й позиции, имея в активе 37 баллов.

В следующем туре «Вальядолид» отправится в гости к «Леганесу», а «Реал Сосьедад» дома встретится с «Бетисом». Оба поединка состоятся в четверг, 4 апреля.