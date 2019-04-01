Жардим: «Монако» продолжает сражаться за сохранение места в чемпионате

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим прокомментировал поражение в матче 30-го тура чемпионата Франции с «Каном» (0:1).

«Мы провели первый тайм хуже нашего уровня. Мы не вошли в этот матч с должной скоростью, а наш соперник был готов к игре.

Я всегда стараюсь донести свои мысли игрокам, но иногда всё складывается не так как задумано. Таков футбол. Я каждую неделю это повторяю: «Мы продолжаем сражаться за сохранение своего места в чемпионате».

Мы должны превзойти свои возможности. Нам не удалось это сделать в игре с «Каном». Это поражение является знаком для нас, придётся больше стараться в предстоящих матчах», — приводит слова Жардима пресс-служба клуба.

В турнирной таблице Лиги 1 «Монако» продолжает занимать 16-е место с 30 очками в активе. Команда Леонарду Жардима прервала 7-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Франции, в течение которой она одержала 4 победы и 3 раза сыграла вничью.