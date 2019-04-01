«Ди-Си Юнайтед» обыграл «Орландо» благодаря великолепному голу и передаче Руни

В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Ди Си Юнайтед» на выезде обыграл «Орландо Сити» — 2:1.

Счёт на шестой минуте открыл защитник гостей Стив Бирнбом, результативной передачей отметился бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. На 30-й минуте Руни сам отметился голом, забив со штрафного, назначенного практически возле углового флага. В середине второго тайма хозяева усилиями Доминика Дуайера сократили отставание, но на большее не сподобились.

Гол Руни можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS. В 4 матчах на счету англичанина 4 гола и 2 результативные передачи.

«Ди-Си Юнайтед» в четырёх матчах набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Орландо» (5) – седьмой.