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«Ди-Си Юнайтед» обыграл «Орландо» благодаря великолепному голу и передаче Руни

«Ди-Си Юнайтед» обыграл «Орландо» благодаря великолепному голу и передаче Руни
Футбол / Прочие турниры

В очередном матче регулярного чемпионата MLS «Ди Си Юнайтед» на выезде обыграл «Орландо Сити» — 2:1.

Счёт на шестой минуте открыл защитник гостей Стив Бирнбом, результативной передачей отметился бывший форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни. На 30-й минуте Руни сам отметился голом, забив со штрафного, назначенного практически возле углового флага. В середине второго тайма хозяева усилиями Доминика Дуайера сократили отставание, но на большее не сподобились.

Гол Руни можно посмотреть в официальном «твиттере» MLS. В 4 матчах на счету англичанина 4 гола и 2 результативные передачи.

«Ди-Си Юнайтед» в четырёх матчах набрал 10 очков и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Орландо» (5) – седьмой.

MLS - Высшая лига футбола
01 апреля 2019, понедельник. 01:30 МСК
Орландо Сити
Орландо
1 : 2
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
0:1 – Бирнбом – 6, 0:2 – Руни – 30, 1:2 – Дуайер – 63
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