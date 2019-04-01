Льорис чувствует ответственность за второй гол от «Ливерпуля»

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис считает, что за второй пропущенный гол в матче против «Ливерпуля» был на его совести. Решающий гол был забит на 90-й минуте. Голкипер отбил удар Мохамеда Салаха, мяч попал в Тоби Алдервейрелд и от него отлетел в сетку.



«Когда ты голкипер, то всегда чувствуешь ответственность, и в этом моменте случилось как раз так. Я дважды пытался поймать мяч, но он отскочил в бедро Тоби. Вероятно, что сегодня удача была на стороне противника. Это трудно, потому что мы приложили очень много усилий, чтобы вернуться в этот матч. Мы создали несколько моментов, чтобы забить второй гол, но потому был этот стандарт, после которого мы пропустили мяч. Это грустно», — цитирует Льориса Sky Sports.

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда на 90-й минуте