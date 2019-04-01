Клопп: надеюсь, что с ван Дейком ничего серьёзного

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после победы в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1) рассказал о состоянии защитника команды Вирджила ван Дейка, который получил повреждение в концовке встречи.

«Я думаю, это случилось во время контратаки соперника, когда он столкнулся с Сиссоко. Пока не могу сказать, вывих это или ушиб. Когда он уходил на интервью, то приложил к ноге пакет льда. Надеюсь, что ничего серьёзного», — цитирует Клоппа пресс-служба «Ливерпуля».

«Ливерпуль», набрав 79 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Тоттенхэм Хотспур» (61) по-прежнему занимает третье место.



В следующем туре «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном». Матч состоится 5 апреля. «Тоттенхэму» предстоит домашняя игра с «Кристал Пэлас», которая пройдёт 3 апреля.