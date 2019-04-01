Уорнок – о голе «Челси»: АПЛ – лучшая лига мира с худшими судьями

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок прокомментировал поражение (1:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии с «Челси».

«Сложно смириться с результатом, потому что я опустошён. Очень горжусь своими игроками, нас подвели судьи. Вводите уже VAR! Мы работали три недели ради этой игры. Ни одного важного решения не было в нашу пользу. Они не понимают, что стоит на кону. Если бы я был фанатом «Бёрнли» или «Брайтона», я бы был в восторге от арбитра. Это не наша ошибка, что судья не может заметить офсайд.

АПЛ – лучшая лига в мире с худшими судьями в мире. Они не должны так ошибаться на этом уровне. Почему я работаю в 70 лет, а такое происходит? Я не очень часто теряю дар речи. Если мои игроки испытывали те ощущения, которые мне, показалось, я видел, наш сезон закончен», – цитирует Уорнока BBC.

«Челси», набрав 60 очков, по-прежнему занимает шестое место в турнирной таблице английского национального чемпионата. «Кардифф Сити» (28) остался в зоне вылета на 18-м месте.