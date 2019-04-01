«Бешикташ» может продать Виду за € 15 млн

29-летний защитник «Бешикташа» Домагой Вида в летнее трансферное окно может перейти в другой клуб. Как сообщает Duhuliye, в покупке футболиста заинтересованы итальянские клубы «Рома» и «Лацио», а также «Севилья». Отмечается, что турецкая команда согласна отпустить игрока за € 15 млн. Зимой «Рома» уже пыталась приобрести Виду, но сделка в итоге не состоялась.



В нынешнем сезоне Вида провёл за «Бешикташ» 30 матчей во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.



Контракт Виды с «Бешикташем» рассчитан до лета 2022 года. Напомним, что Вида перешёл из киевского «Динамо» в «Бешикташ» в январе прошлого года на правах свободного агента. Вида в прошлом году в составе сборной Хорватии стал серебряным призёром чемпионата мира.

«Рома» близка к приобретению Виды у «Бешикташа» за € 7,5 млн