Спаллетти: Месси делает разницу, но не Икарди, при всём уважении к нему

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти, комментируя результат матча 29-го тура чемпионата Италии с «Лацио» (0:1), поделился мнением о ситуации с нападающим Мауро Икарди, который почти два месяца не выходит на поле.

«Икарди нужно играть. Если он продолжит вести себя так же, как в последнее время, то может начать попадать в состав. Люди говорят, что мы проиграли без Икарди. «Интер» много лет не попадал в Лигу чемпионов с Икарди. „Интер“ проигрывал крупнее с Икарди, чем в матче с „Лацио“.



Лионель Месси делает разницу, но не Икарди, при всём уважении к нему. Профессионализм и самоуважение — это всё. Дисциплина — это основополагающая вещь», — приводит слова Спаллетти Football Italia.

В нынешнем сезоне 26-летний Икарди провёл 20 матчей в Серии А, в которых забил девять голов.