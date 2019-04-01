Салах: критика в мой адрес? Агуэро забил всего на два гола больше

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал о своём отношении к критике.

«Да, я не забил в паре матчей, но есть некоторые игроки, у которых столько же голов, сколько и у меня, но про них говорят, что у них лучший сезон в жизни.



Есть три или четыре игрока, о которых говорят, что у них хороший сезон, а я, получается, единственный, кто играет плохо. У Агуэро всего на два гола больше, чем у меня, и говорят, что это один из лучших сезонов в его карьере.



Мне всё равно. Я просто хочу выиграть Премьер-лигу», — приводит слова Салаха Mirror.

«Ливерпуль», набрав 79 очков, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Следующий матч клуб проведёт 5 апреля на выезде с «Саутгемптоном».