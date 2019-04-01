«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА

«Спартак» в социальной сети опубликовал видеопревью к предстоящему столичному дерби с ЦСКА. Встреча состоится 6 апреля на стадионе «Открытие Арена». Начало матча запланировано на 19:00 мск.

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «твиттере» красно-белых.

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Накануне подопечные Виктора Гончаренко упустили в концовке победу в домашнем матче с «Уфой» — игра закончилась со счётом 2:2.

«Спартак», имея в активе 36 очков, занимает в таблице чемпионата России пятую строчку. Команда Олега Кононова в 21-м туре на выезде обыграла «Ахмат» со счётом 3:1.

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