Папа Римский: в теории, называть Месси богом — это кощунство

Папа Римский Франциск поделился мнением о нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

«Теоретически, называть Месси богом является кощунством. Нельзя говорить подобное или верить в это. К примеру, я точно не верю. Люди могут сравнивать Месси с богом, лишь выражая восхищение. Но ему не нужно поклоняться. Это только речевой оборот. Фраза „футбольный бог“ — это популярный способ самовыражения. Месси — очень хорош, но он не бог», — приводит слова понтифика Marca.

82-летний Франциск является давним фанатом футбола и болеет за аргентинский клуб «Сан-Лоренсо».

В нынешнем сезоне 31-летний Месси принял участие в 27 матчах чемпионата Испании, в которых забил 31 гол и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.