Маротта: ситуация с Икарди? Спаллетти имеет право сам выбирать состав

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта прокомментировал ситуацию с аргентинским нападающим Мауро Икарди, который не выходит на поле уже около двух месяцев.

«Икарди постепенно возвращается в команду. Это очень сложная роль, но тренер имеет право сам выбирать заявку и стартовый состав.

Никто не может жаловаться на Спаллетти. Он делает то, что лучше для «Интера», — приводит слова Маротты Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, что «Интер» лишил 26-летнего Икарди капитанской повязки. По неофициальной информации, такое решение было принято из-за поведения жены аргентинца Ванды Нары во время переговоров о новом контракте форварда.

В нынешнем сезоне Икарди провёл 20 матчей в Серии А и забил девять голов.