Уорнок: в матче с «Манчестер Сити» отправлю в оборону 10-11 игроков

Главный тренер «Кардифф Сити» Нил Уорнок сообщил, что в предстоящем матче АПЛ против «Манчестер Сити» его команда может сыграть резервным составом.



Такое заявление специалист сделал после игры с «Челси», когда его команда пропустила мяч из положения вне игры. Также «ласточки» были недовольны тем, что судьи не назначили пенальти в ворота синих.



«Я думаю, что мы можем помешать „Манчестер Сити“ сделать счёт крупным и не позволить забить много мячей. Но мне, возможно, придётся сыграть резервным составом. Будет интересно посмотреть, что думают об этом журналисты. В игре против „Манчестер Сити“ отправлю в оборону 10-11 игроков. Сейчас не имеет значения, против кого ты выходишь на поле. Важно только то, у кого в руке флажок и у кого свисток», — цитирует Уорнока Liverpool Echo.

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