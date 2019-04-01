Навальный — о Кокорине и Мамаеве: устроили из правосудия гадкую клоунаду

Оппозиционер Алексей Навальный поделился мнением о ситуации с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным, которые содержатся в СИЗО «Бутырка» по обвинению в избиении нескольких человек в Москве.

«Пьяные, обдолбанные гопники, совершенно охамевшие от своей безнаказанности, прыгают там на кого-то… Но сейчас я хочу вступиться за Кокорина и Мамаева. Их держат полгода! Всё, что исследует суд, — это те два эпизода на видео, 26 секунд. Там 18 следователей. 18! Что же творится-то такое? И тому и другому надо дать 15 суток.



Я вообще ничего не знаю про Кокорина и Мамаева, понятия не имею, за какие команды они играют. Не знаю, хорошие они игроки или плохие. Но вижу: да, два пьяных хулигана устроили драку и должны быть привлечены к уголовной ответственности. Но их держат полгода в СИЗО! Работают 18 следователей, устроили шоу на всю страну. Куча людей не может добиться возбуждения уголовных дел, когда обокрали чью-то квартиру, кого-то изнасиловали, реально избили или немножко избили, как на том видео. Ими не занимаются, потому что не хватает следователей. Зато сюда нужно посадить группу из 18 человек, полгода что-то расследовать.



А сейчас ещё будет суд. Будет долгий суд, нам будут без конца показывать этих Кокорина и Мамаева, их жён — каких-то блондинок и брюнеток. Устроили из правосудия какую-то гадкую клоунаду. Нужно наказать Кокорина и Мамаева, а потом посадить того, кто выделил 18 человек на их паршивое дело, которое не стоит выеденного яйца, где мировой судья за день мог всё решить», — приводит слова Навального Youtube-канал «Навальный Live».